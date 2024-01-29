في الثلث الأخير من طوبة.. التاريخ القبطي اليوم وقراءات الأقباط فيه

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم بحلول اليوم العشرين من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية وفيه يقرأ الاقباط عدة قراءات هامة مثل:

التاريخ القبطي اليوم وقراءات الاقباط فيه

العشية:

مزامير 5 : 11 - 12

متى 10 : 24 - 33

باكر:

مزامير 34 : 19 - 20

يوحنا 12 : 20 - 26

قراءات القداس:

البولس

2 كورنثوس 11 : 16 - 12 : 12

الكاثوليكون

1 بطرس 1 : 25 - 2 : 10

الإبركسيس

اعمال 6 : 1 - 7 : 2

السنكسار

نياحة القديس بروخوس أحد السبعين رسولا

تكريس كنيسة القديس اباكلوج القس

استشهاد القديس بهنا والأنبا كلوج القس

تذكار تكريس كنيسة القديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهب

الانجيل:

مزامير 21 : 3,5

لوقا 10 : 1 – 20

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعدة مناسبات هامة أبرزها نياحة القديس بروخوس أحد السبعين رسولا، وقال عنه السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروخورس أحد السبعين رسولا، الذين دعاهم السيد وأرسلهم ليكرزوا باسمه، وأعطاهم موهبة الشفاء وإخراج الشياطين.

ولما كان مع التلاميذ في العلية يوم الخمسين امتلأ من نعمة الروح القدس المعزي، ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة الذين شهدوا عنهم، أنهم ممتلئون من الروح القدس والحكمة، ثم صحب الرسول يوحنا الثاؤلوغوس، وطاف معه مدنا كثيرة، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفا علي نيقوميدية من بلاد بيثينيا، فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى الإيمان وعمدهم وعلمهم حفظ الوصايا.

وبعد أن بني لهم كنيسة ورسم لهم شمامسة وقسوسا، ذهب إلى البلاد المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها، كما علم وعمد كثيرين من اليهود، وقد احتمل ضيقات كثيرة بسبب التبشير بالمسيح، ولما أكمل سعيه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية ونال النعيم الأبدي.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى تكريس كنيسة القديس اباكلوج القس، وذكرى استشهاد القديس بهنا والأنبا كلوج القس، وتذكار تكريس كنيسة القديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهب الكوخي صاحب الإنجيل المذهب بمدينة رومية ونقل أعضائه المقدسة إليها.