بازيليك شبرا تنظم ريسيتال لمرور 150 سنة على ميلاد القديسة تريزا

نظمت بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، حفل الريسيتال الميلادي، بمناسبة مرور 150 عامًا على ميلاد القديسة تريزا الطفل يسوع.

جاء ذلك بمشاركة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية، بالمعادي، والأب مخول فرحا، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، بالإضافة إلى الأب جاك الكرملي، والأب يوحنا مرقس الكرملي، والأب كيرلس مقار الكرملي.

تضمن الاحتفال عددًا من الترانيم الروحية، بقيادة فرق كورال: "الوردة الصغيرة" بالكنيسة، "الروح الجديدة"، من بازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة، "القديس أنطونيوس البدواني"، بالظاهر، "ومار يوسف للروم الكاثوليك".

من جهة أخرى، وفي إطار خطة متابعة المكاتب، وتنفيذًا للخطة الإستراتيجية الخاصة بجمعية كاريتاس مصر، زار المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يرافقه الدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، مكتب قنا.

جاء ذلك بحضور أيمن تواضروس، مسؤول كاريتاس قنا، الأقصر، وأسوان، وفريق العمل، حيث تمت مناقشة المشروعات المختلفة، والخدمات، التي تقدمها الجمعية بالمحافظة.

تضمنت الزيارة أيضًا مناقشات عدة حول الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الاقتراحات، والتوصيات الخاصة بالمكتب، وأنشطته.

كما ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

شارك في الصلاة الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "صفات صديق العريس: محب ومضحي ويفرح لفرحه".

وعقب الصلاة، التقى الأنبا باسيليوس مسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، حيث استمع إلى آرائهم، ومقترحاتهم، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.

وأيضًا ترأَّسَ نيافَةِ الأنبا بولا شفيق، مُطران إيبارشية الإسماعيليّة ومُدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، صلاة القدّاس الإلهي، والجنّاز، لأجل راحة نفس المُتنيِّح، الأب ميخائيل ثابت، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في الصلوات عددٌ مِن الآباء الكهنة بإيبارشيّة الجيزة، وإيبارشيّة الإسماعيليّة، والإيبارشيّة البطريركيّة، كما شارك من الرّهبنة الفرنسيسكانيّة الخادمُ الإقليميّ، الأب مراد مجلّع، وعدد من الآباء الرهبان، وآباء، وشمامسة الكلّيّة الإكليريكيّة.

ونقل صاحِبُ النيافة تعازي غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، مقدمًا التعازي إلى نيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الّذي أعاقه سفرُه خارج البلاد عن الحضور.