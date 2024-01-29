الإثنين 29 يناير 2024
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منوعات

أسباب برودة القدمين والأرجل مع أجواء فصل الشتاء

برودة الأيدي والقدمين
برودة الأيدي والقدمين

يحتار الكثيرون، في كيفية تدفئة أيديهم وأرجلهم، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة في فصل الشتاء، وسط الأجواء الباردة، ومن المعروف أن جسم الإنسان في حالة تغير مستمر لمساعدتنا على البقاء في درجة حرارة آمنة والحفاظ على دفء أجهزتنا الحيوية.

ووفقًا لموقع hollandandbarrett، نستعرض في السطور التالية، أسباب برودة القدمين في فصل الشتاء

عندما يكون الجو باردًا في الخارج، تصبح الأولوية الرئيسية لجسمك هي توزيع الدم على أعضائك الأساسية لإبقائها في درجة الحرارة المطلوبة، قد يؤدي ذلك إلى تغيير كمية الدم التي تتدفق إلى يديك وتشعر بها وقد تؤدي إلى الاحساس بالبرودة.

لكن لا تقلق، فهذا أمر طبيعي، فعندما يكون الجو باردًا، فإن أجسامنا تجعل الأوعية الدموية في أقدامنا وأيدينا تنقبض (المعروف أيضًا باسم التشنج) لمنع هروب الحرارة من أجسامنا.

وفيما يلي بعض الحالات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تؤثر على تدفق الدم حول أجسامنا وقد تكون أيضًا مسؤولة عن برودة أيدينا وأقدامنا.

فقر الدم

فقر الدم هو اضطراب في الدم، وهناك عدة أنواع مختلفة منه، ويتم تصنيف كل اضطراب فقر الدم على أساس نقص خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على الهيموجلوبين - وهو البروتين الذي يساعد على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

من أكثر أعراض فقر الدم شيوعًا، برودة اليدين والقدمين، حيث أن عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء قد يجعل الجسم يواجه صعوبة في نقل الدم إليها.

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفقر الدم، فمن الأفضل أن تطلب من طبيبك إجراء فحص دم، خاصة إذا كان لديك بعض الأعراض الأخرى للحالة، مثل:

التعب والإرهاق

أظافر هشة

جلد شاحب

أحد أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لذا يمكنك في هذه الأثناء زيادة تناولك للأغذية الغنية بالحديد مثل الخضار الورقية والفاصوليا والمكسرات وحبوب الإفطار المدعمة واللحوم الحمراء - مع التأكد من تناول ما يكفي من فيتامين C للمساعدة. يتم امتصاص الحديد.

متلازمة رينود

وهي حالة شائعة تؤثر بشكل مباشر على الدورة الدموية في الجسم ويمكن أن تظهر الأعراض التالية، تغير لون أصابع اليدين والقدمين عندما تكون متوترًا أو باردًا أو قلقًا، ألم، أو تنميل فب الأيدي والأرجل، صعوبة في تحريك المنطقة المصابة.

وإذا كنت تعاني من برودة اليدين والقدمين مع واحد أو أكثر من الأعراض التالية، فقد يكون من المفيد التحدث إلى طبيبك حول هذا الموضوع ومحاولة تحديد ما إذا كانت متلازمة رينود لها علاقة بالأمر أم لا.

الإصابة بمرض السكري

يمكن لمرض السكري والمضاعفات التي تأتي معه عادة أن تسبب في بعض الأحيان برودة اليدين والقدمين، وذلك بسبب: 

أمراض القلب:  فتزيد الإصابة بمرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب أو ضيق الشرايين، وكلاهما قد يساهم في برودة القدمين واليدين.

صعوبات الدورة الدموية:  أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري هو ضعف الدورة الدموية، خاصة عندما يتعلق الأمر باليدين والقدمين.

تلف الأعصاب:  عندما تكون مصابًا بمرض السكري، فإن ذلك يزيد من فرصتك في الإصابة بتلف الأعصاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقدمين، فيحدث تلف الأعصاب نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر على مدى فترة من الزمن. 

فإذا كنت مصابًا بمرض السكري وتشعر بالقلق بشأن أي من هذه المضاعفات، فيرجى الاتصال بطبيبك الخاص الذي سيكون قادرًا على تشخيص حالتك بشكل دقيق، وتقديم المشورة المناسبة لك.

أمراض الشرايين

تحمل الشرايين الدم الغني بالأكسجين بعيدًا عن القلب وتنقله إلى بقية الجسم؛ كل شريان عبارة عن أنبوب عضلي يتكون من ثلاث طبقات.

وهناك أنواع من أمراض الشرايين التي تؤدي إلى تضييق الشرايين أو تسبب خللًا في وظائفها، مما يقلل من تدفق الدم إلى قدميك وساقيك، وهو ما يمكن أن يسبب برودة اليدين والقدمين بسبب عدم كفاية تدفق الدم. 

وتشمل الأعراض الأخرى لأمراض الشرايين:

تشنجات في الساق عند المشي

برودة الساقين، خاصة إذا كانت درجات حرارة الساقين مختلفة

-جروح في أصابع القدمين أو القدمين تشفى ببطء

فصل الشتاء برودة القدمين فقر الدم السكري الشرايين

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