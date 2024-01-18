الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فازت روايتها بجائزة مرموقة.. يابانية تُفجر مفاجأة: "استخدمت الذكاء الاصطناعى"

الكاتبة اليابانية
الكاتبة اليابانية

فاجأت الكاتبة اليابانية ري كودان، الحائزة على جائزة أدبية مرموقة في اليابان، جمهورها بأنها استخدمت برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" في كتابة نحو 5 % من روايتها.

وقالت الكاتبة "ري كودان، 33 عاما" خلال حفل تسلم الجائزة: استخدمت كل إمكانات الذكاء الاصطناعي لكتابة الرواية".

وأشارت "كودان" إلى أن الذكاء الاصطناعي ساعدها في إظهار مدى قدراتها في مجال التأليف.

وفازت الكاتبة اليابانية بجائزة أكوتاغاوا، عن روايتها الأخيرة "طوكيو-تو دوجو- تو" وتعني "برج الرحمة في طوكيو".

كما قالت لجنة تحكيم الجائزة عن روايتها أنها "تبلغ درجة من الكمال يصعب العثور على أي خلل فيها".

ويومًا بعد الآخر، تتزايد مخاوف القائمين على صناعة النشر من تحديات الذكاء الاصطناعي وبرنامجه "شات جي بي تي" الذي تم إطلاقه عام 2022، والذي يمكنه إنتاج نصوص حسب الطلب في ثوانٍ معدودة.

txt

ثقافة ــ تك.. محرر رواية «خيانة فى المغرب»: شات «جى بى تى» يكتب القصة شبه كاملة لكنه لا يرقى لكاتب محترف

txt

مناقشة كتاب "الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني" ببيت السناري 24 يناير

ماذا عن رواية "برج الرحمة في طوكيو"؟

تدور رواية الكاتية ردي كودان، عن طوكيو المستقبلية، حيث تتناول الرواية سجنًا على شكل برج صممه مهندس معماري منزعج من إفراط المجتمع في التسامح، ويظهر الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر في كتاب كودان.

وأشارت كودان إلى أنها تجري محادثات باستمرار مع أداة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، وتخبره بأفكارها الخاصة جدًا التي لا يمكنها "التحدث عنها مع أي شخص آخر"، مضيفة أن أجوبة GBT Chat ألهمت عدد من الحوارات التي كتبتها في الرواية.

وأوضحت أنها تريد الحفاظ على "علاقة جيدة" مع الذكاء الاصطناعي و"إطلاق العنان لإبداعه".

هجوم وإشادة

ولم ترغب المنظمة المسؤولة عن جائزة أكوتاغاوا في التعليق على هذه التصريحات ردا على سؤال لـ وكالة فرانس برس.

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن ما فعله كودان لا يجوز من الناحية الأخلاقية، حيث هاجمها عدد من مستخدمي منصة X أنها، حيث تسألت إحدى المستخدمات: هل هذه موهبة؟

فيما أشاد آخرون ببراعة الروائية والجهود التي بذلتها خلال محادثاتها مع الذكاء الاصطناعي لاستخراج هذه النصوص.

كتابة جائزة أدبية الذكاء الاصطناعي طوكيو شات جي بي تي جائزة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

ضريبة العدوان.. انقسامات سياسية وتمرد عسكرى وانهيار اقتصادى فى دولة الاحتلال

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

سعر الجرام عيار 24| أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18-1-2024

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس