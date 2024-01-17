مناقشة كتاب "الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني" ببيت السناري 24 يناير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، ندوة لمناقشة كتاب "الذكاء الاصطناعي والإرهاب الالكتروني" للواء دكتور طارق جمعة مهدي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي أحمد السرساوي؛ وذلك يوم الأربعاء 24 يناير 2024، في تمام السادسة مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

أبرز المحاضرين في ندوة "الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني"

يحاضر في الندوة اللواء دكتور طارق جمعة مهدي، الباحث في مجال الإرهاب الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.

تدور الندوة حول العديد من التعريفات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتقنياته، وتقدم قراءة تاريخية لبداياته والتطور الذي صاحب تقنياته، وكذلك تأثيراته على سوق العمل وتطوير الشركات وأكثر الوظائف التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي، كما تتناول الندوة الارهاب الإلكتروني والمعلوماتي وتعريفاته وأسبابه، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإرهاب من خلال توظيف بعض الخوارزميات الخاصة برصد وتحليل الأفكار.

نبذة عن مؤلف الكتاب الدكتور طارق جمعة

طارق جمعة مهدي، هو لواء شرطة سابق، وحاصل على ماجستير في الدليل الجنائي الرقمي، ودكتوراه في الجرائم الإلكترونية، وشارك بعدة مقالات بمجلة لغة العصر الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وله العديد من الأبحاث بالمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب. وصدر له العديد من المؤلفات "الذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب" و"الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة بين الحروب العسكرية والمدنية القادمة" و"الذكاء الاصطناعي بين الاستخدام الأمني والدليل الجنائي- الماهية والمآلات".

الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، والاهتمام بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين التواصل والتعاون والتوسع في البحث العلمي.