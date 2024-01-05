هل يحل الذكاء الاصطناعي محل المؤلف؟ تقرير جديد يجيب

يُطرح السؤال عن مصير الكُتّاب في ظل التطور المتصاعد للذكاء الاصطناعي بشكل متكرر أكثر، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحل محل الكتّاب؟ هذا يعتمد على ما تتخيل أن الكتّاب يفعلونه.

الذكاء الاصطناعي والكتابة



في تقرير نُشر بموقع modern machine shop، أشار الكاتب إلى أنه لا خلاف على أن الذكاء الاصطناعي يستطيع الكتابة، فمنصة مثل "شات جي بي تي" تنتج تكوينًا موثوقًا به ويبدو الآن واضحًا أنه إذا كانت هناك أي صيغة لنوع من الكتابة، بغض النظر عن مدى دقتها، يمكن للذكاء الاصطناعي العثور على الصيغة ومتابعتها، كما يستطيع اتباع قواعد النحو وإيقاع الجملة وبنية الفقرة، واتباع قواعد الأسلوب الرسمية وغير الرسمية أيضًا.

ويمكن لـ"شات جي بي تي" الكتابة على شكل قصائد هايكو ومقالة وورقة تقنية وخطاب حملة انتخابية والمزيد. ولكن هل يشير هذا إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تولي مهمة الكتّاب في كامل العمل الذي يقومون به؟

محدودية الذكاء الاصطناعي



يقول كاتب التقرير: إليكم ما أعتقد أن عملي ككاتب يستلزمه: يجب أن أرى واستكشف التطورات والأفكار التي سيكون من المفيد أن يفهمها القراء. يجب أن أعزز فضولهم حول ما يثير اهتمامهم، حتى أتمكن من طرح الأسئلة التي كانوا سيطرحونها لو كانوا معي. يجب أن أجد المعنى فيما أختبره وأن أنقل هذه الرؤية إليهم.

وفي هذا الوصف الكثير أولًا، هناك القراء، البشر الذين تخدمهم كتابتي. ثم هناك المعنى الذي أتمنى اكتشافه ونقله.

وتابع: ما نسميه "الذكاء الاصطناعي" عبارة عن آلة من نوع ما، مجموعة من الخوارزميات القادرة على صياغة خوارزميات جديدة كجزء من الطريقة التي تحسب بها لحل مشكلة إدخال محددة، ولكنها لا تزال بحاجة إلى مشكلة الإدخال هذه. وأنا لست بحاجة إلى هذا. وبدلًا من ذلك، فإنني أتعلم عن البشر كجزء من حياتي، وأتعلم كيفية خدمتهم بشكل أفضل كجزء من عمل حياتي.

ويستطرد: الأسئلة حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي تصل إلى ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتولى ما يفعله الذكاء الحقيقي. بالنسبة إلي، أفهم أن الذكاء الآلي هو أداة، ولكنه شيء لا يمكن أبدًا أن يصل إلى الذكاء الفعلي من حيث صياغة مدخلاته الخاصة بحيث يتم خدمة الناس حقًا. لا تستطيع الآلات توليد نوع المعنى الذي تسعى إليه هذه الأرواح، وهذا يقودنا إلى ما هو أبعد من الكتاب والكتابة. خدمة الناس وإيجاد المعنى، لا يقتصر الأمر على الكتّاب فحسب، بل أيضًا على الفنانين والحرفيين والمخترعين والعلماء والمبرمجين.