الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين حمودة يكشف لـ"الشاهد" رأيه فى تجربة الذكاء الاصطناعى فى الشعر والأدب

حسين حمودة
حسين حمودة

قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إنه لا يمكن صناعة كاتب أو مبدع حتى لو كان بالاستعانة بتقنيات الحديثة، ولكن يمكن تنمية موهبة لأن صناعتها من الصفر مستحيلة.

وأضاف"حمودة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن برامج الذكاء الاصطناعي قام بتجربتها ليرى إمكانياتها، وحمل برنامجين منهم "شات جي بي تي"، وطلب منه كتابة قصيدة عن أشكال التواصل فكتب قصيدة فيها اجتهاد ما ووضع صورًا نمطية وصورة جذابة حول التواصل الذي يأتي عبر النقرات، لكنها تجربة لصورة ما تقول بشكل مباشر أو غير مباشر أنها مزيفة. 

وعن كتابة روايات عبر الذكاء الاصطناعي، قال إنه لم يقرأها ولكنه يزعم مسبقا أنه لن يصل لآفاق بعينها في الآدب ومنها أن هناك حوافز حرة ليس لها علاقة بالحبكة الأساسية ويمكن أن تحذف، مشيرًا إلى أن الكتاب العظام عبر التاريخ أعمالهم حافلة بفكرة الحوافز الحرة لأنها تأتي ومضات عند المبديعن ومستحيل تغذية أي برنامج من الذكاء الاصطناعي بهذا المعنى.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يجمع سلسلة من الأعمال التي كتبت ويستنبط منها شخصيات معينة ويتحرك مثل تحرك الدائرة ولكن المبدع يخلق قواعد.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حسين حمودة الذكاء الاصطناعي قصيدة روايات أشكال التواصل الحبكة الأساسية

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