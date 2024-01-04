الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد زايد لـ"الشاهد": المجتمعات تبنى على الإبداع والابتكار

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور أحمد زايد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن أي خروج عن النص كان يتم محاربته من المثقفين والدولة، مؤكدًا أننا استنزفنا قصور الحداثة دون أن نصل لعقلها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا أمام حداثة قشرية لم تنبى على الحداثة الأصلية وأخذنا منها القصور دون أن نملك عقلها، مشيرًا إلى أنه قد تجد أستاذ جامعة ومعه دكتوراة وأستاذية ومع ذلك يؤمن بالسحر والحسد، ومن الممكن عندما تقابله مشكلة يذهب للدجالين.

وأكد أن المجتمعات تبنى على الإبداع والابتكار والأعمال القائمة على الرشد والعقلانية، وهذا يجعلنا ضد مجريات الحداثة التي لا تسير في مجراها الطبيعي.

واشار إلى أن الحداثة الدرامية يوجد كلام أن منظومة الحداثة العالمية عندما انتشرت في العالم خلقت حداثات مختلفة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الحداثة الابداع الابتكار المجتمعات

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