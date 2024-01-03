أحمد زايد لـ"الشاهد": التدين القائم على الوصاية نزع عن المصرى رغبته فى التجديد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن التدين القائم على الوصاية والرقابة نزع من العقل المصري الفن والفكر والرغبة في التجديد.

وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لما تلاقي واحد رايح إعارة، بتبقي عارف هو عمل كام، وبعد 10 سنوات يقولك والله ما عملنا حاجة، دي كانت غربة على الفاضي، الفلوس راحت كلها ومش موجودة، الحمدلله على الصحة وربنا يسترها علينا، وده بيعارض بمنطق التدين، وأما بنعمة ربك فحدث".

وتابع: "كنت دائمًا أسأل العائدين من الإعارة، وأن أعمل في الجامعة، لأدرس شخصية الأشخاص، لأن هذا جزء من علم الاجتماع، وكنت أرد عليهم طب محتاجين فلوس طيب، أنا رُحت إعارة قبلك ومعايا فلوس، وأحول الموضوع لتهريج، والإسراف الشديد في مسألة الفتوى".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.