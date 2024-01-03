الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد زايد لـ"الشاهد": التدين القائم على الوصاية نزع عن المصرى رغبته فى التجديد

أحمد زايد
أحمد زايد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن التدين القائم على الوصاية والرقابة نزع من العقل المصري الفن والفكر والرغبة في التجديد.

وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لما تلاقي واحد رايح إعارة، بتبقي عارف هو عمل كام، وبعد 10 سنوات يقولك والله ما عملنا حاجة، دي كانت غربة على الفاضي، الفلوس راحت كلها ومش موجودة، الحمدلله على الصحة وربنا يسترها علينا، وده بيعارض بمنطق التدين، وأما بنعمة ربك فحدث".

وتابع: "كنت دائمًا أسأل العائدين من الإعارة، وأن أعمل في الجامعة، لأدرس شخصية الأشخاص، لأن هذا جزء من علم الاجتماع، وكنت أرد عليهم طب محتاجين فلوس طيب، أنا رُحت إعارة قبلك ومعايا فلوس، وأحول الموضوع لتهريج، والإسراف الشديد في مسألة الفتوى".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد مدير مكتبة الاسكندرية الرغبة في التجديد التدين أحمد زايد

مواد متعلقة

بسمة وهبة: "معندناش أزمات فى السلع.. والمواطن بحاجة للحماية"

"يوم هربان من الصيف".. "الأرصاد" تُحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

بسمة وهبة: "حرب غزة أصابتنى بالحزن واليأس الشديدين"

بصوت مُجهد.. بسمة وهبة تكشف سبب ابتعادها عن الشاشة مؤخرًا (فيديو)

إزاى تربى أولادك دون ضغوط نفسية؟.. أستاذ الصحة النفسية يوضح

أستاذ الطب السلوكى: إدمان الحوامل للموبايل يؤثر على صحة الجنين

أستاذ الطب السلوكى: إدمان الرجال لـ"الموبايل" يُضعف الخصوبة ويُسبب العقم

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص فى القرآن؟.. خالد الجندى يجيب

الأكثر قراءة

"التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

مثل شعبى يضع شيرين فى مأزق مع الجمهور العراقى (فيديو)

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة