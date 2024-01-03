الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إزاي تربي أولادك بدون ضغوط نفسية؟.. أستاذ الصحة النفسية يوضح

طفلة تعانى من ضغوط
طفلة تعانى من ضغوط نفسية

كشف الدكتور عمرو سليم، أستاذ الصحة النفسية، عن أفضل طرق التربية السليمة للأولاد والأبناء بعيدًا عن أساليب الضغط النفسي، وعن تحقيق الصورة المثالية في تربية الأبناء.

وقال خلال لقائه ببرنامج" السفيرة عزيزة"، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء،:" الأم المصرية من أكثر سيدات العالم تحملًا لضغوط المنزل من أجل نجاح الأسرة".

وأضاف:" السيدة المصرية تقوم بدور الرجل والمرأة في المنزل، ولو بتشتغل أم وزوجة وإمرآه عاملة وبعد الضهر زوجه ثانية تشيل مسئولية الكورسات والنوادي وكل حاجة تانية".

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