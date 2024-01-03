الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الطب السلوكى: إدمان الحوامل للموبايل يؤثر على صحة الجنين

إدمان الحوامل للموبايل
إدمان الحوامل للموبايل

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي بجامعة عين شمس، إن أغلب الرجال ممن اعتادوا اصطحاب الموبايل في كل مكان، عرضة للإصابة بتراجع نسب الخصوبة والإصابة بالعقم، نتيجة اقتراب الموجات من منطقة الوسط والظهر.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن الدراسات أثبتت تسبب موجات الهاتف في قتل الحيوانات المنوية، وعلق: "دي مصيبة للرجال".

وأضاف: "كل سيدة حامل أو علي وش حمل، بيأثر إدمان السوشيال ميديا وموجات الموبايل، على صحة الجنين، موجات الموبايل تؤدي إلى تكيسات على المبايض".

وتابع: "إدمان السوشيال ميديا والموبايل يؤدي إلى أطفال لديهم فرط الحركة، وعدم التركيز، وده تأثير في أول 3 شهور على الحوامل، وبيكون لديهم كهرباء زائدة وسرعة الحركة والتشنجات، وده كله بسبب إدمان الموبايل".

الستات مبيعرفوش يكدبوا سي بي سي هبة الأباصيري أستاذ الطب السلوكي إيهاب عيد السوشيال ميديا

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