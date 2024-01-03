الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الطب السلوكى: إدمان الرجال لـ"الموبايل" يُضعف الخصوبة ويُسبب العقم

إدمان الرجال لـلموبايل
إدمان الرجال لـلموبايل

كشف الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الطب السلوكي بجامعة عين شمس، عن تفاصيل ظاهرة إدمان السوشيال ميديا.

وقال خلال لقائه ببرنامج  "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء: "إدمان السوشيال ميديا ليس في وقت الفراغ، في ناس بتصلي ويتمسك الموبايل بسرعة"، وأضاف: "الموبايل بقي مرافق في كل مكان".

وعن عادة اصطحاب الموبايل خلال دخول الحمام، أوضح: "ده إدمان.. الرجال الذين يلتزمون طوال اليوم بالموبايل تكون لديهم مشكلة في الخصوبة وممكن يسبب عقم، نتيجة اقتراب الموجات من منطقة الوسط والظهر، ونسب الدراسات أثبتت أن موجات الموبايل تسبب عقمًا وتقتل الحيوانات المنوية، ودي مصيبة للرجال".

سي بي سي أستاذ الطب السلوكي إيهاب عيد الستات مبيعرفوش يكدبوا

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