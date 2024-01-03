لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

فسر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، سبب عدم ذكر القرآن الكريم لأصحاب القصص.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء،:"القرآن الكريم قليل جدًا في سرد الأسماء حتي يعمم التجربة ويضع كل واحد منا نفسه مكان أبطال وأصحاب القصة".

وأضاف أن قصص القرآن الكريم للعظة وللتشريع الاسلامي والتنبية والتخويف والسرد والبشارة والتسلية، تسلية النفوس وأن الله يسلي عنك، موضحًا أن كل أهداف وقصص القرآن النبيلة تعالج النفوس.