الشيخ خالد الجندي يرد على محرفي تصريحاته حول "هابيل وقبيل"

رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، علي محرفي تصريحاته حول قصة قابيل وهابيل.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، :" هناك ابنين لسيدنا آدم وفيهم واحد قتل الثاني اسمهم ايه هنفترض هابيل وقابيل، إنما الحقيقة لا نعرف الأسماء الحقيقية ايه".

وأضاف:" بعض الغلابة نقلوا في بعض المواقع إنني أقول أنه لا يوجد أحد من ابني آدم قتل الثاني، والقرآن قال إن في اثنين من ابني آدم قتل الثاني وإنما لم يقول أو يذكر أسماء لهم، وما وظيفتنا، انه لا يوجد دليل علي الاسم، ولكن هناك دليل أن هناك واحد من الاثنين قتل الأخر".

وتابع مستشهدًا بآيات الذكر الحكيم:" وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ".