الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بصوت مُجهد.. بسمة وهبة تكشف سبب ابتعادها عن الشاشة مؤخرًا (فيديو)

بسمة وهبة
بسمة وهبة

كشف الإعلامية بسمة وهبة، عن سبب ابتعادها عن الشاشة طوال الفترة الماضية.

وقالت "وهبة" خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء: "في الفترة الماضية مررت بمحنة، لكن كانت هناك منحة في الوقت ذاته، وهي فرصة التقاط أنفاسي ومتابعة ما فات من حياتي".

وأضافت: "فكرت في بعض أمور حياتي الشخصية مثل حياة أبنائي، كما فكرت في والدي ووالدتي، أي أنني فكرت في المحيطين بي، وبعد ذلك فكرت في نفسي". 

واعتذرت الإعلامية للمشاهدين على صوتها المجهد، موضحةً أنها مصابة بدور برد شديد: "أعتذر عن صوتي، فأنا مصابة بالبرد منذ أسبوعين، هذا الدور صعب جدًا يصيب منطقة الصدر ويتسبب في ضيق بالتنفس".

90 دقيقة المحور بسمة وهبة

مواد متعلقة

إزاى تربى أولادك دون ضغوط نفسية؟.. أستاذ الصحة النفسية يوضح

أستاذ الطب السلوكى: إدمان الحوامل للموبايل يؤثر على صحة الجنين

أستاذ الطب السلوكى: إدمان الرجال لـ"الموبايل" يُضعف الخصوبة ويُسبب العقم

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص فى القرآن؟.. خالد الجندى يجيب

الشيخ خالد الجندى يرد على مُحرفى تصريحاته حول "هابيل وقابيل"

3 ملايين مشاهدة.. القارئ محمود الشحات أنور يشعل ترند 2024 (فيديو)

اقتصادى: زيادة الحد الأدنى للمعاشات تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال 10 سنوات

هل يشهد عام 2024 نهاية للأزمة الروسية الأوكرانية؟.. "الشيمى" يوضح

الأكثر قراءة

عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قتيلان ومصابان.. اطلاق نار داخل محل كبابجي شهير بسبب الميراث

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة