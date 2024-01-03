بصوت مُجهد.. بسمة وهبة تكشف سبب ابتعادها عن الشاشة مؤخرًا (فيديو)

كشف الإعلامية بسمة وهبة، عن سبب ابتعادها عن الشاشة طوال الفترة الماضية.

وقالت "وهبة" خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء: "في الفترة الماضية مررت بمحنة، لكن كانت هناك منحة في الوقت ذاته، وهي فرصة التقاط أنفاسي ومتابعة ما فات من حياتي".

وأضافت: "فكرت في بعض أمور حياتي الشخصية مثل حياة أبنائي، كما فكرت في والدي ووالدتي، أي أنني فكرت في المحيطين بي، وبعد ذلك فكرت في نفسي".

واعتذرت الإعلامية للمشاهدين على صوتها المجهد، موضحةً أنها مصابة بدور برد شديد: "أعتذر عن صوتي، فأنا مصابة بالبرد منذ أسبوعين، هذا الدور صعب جدًا يصيب منطقة الصدر ويتسبب في ضيق بالتنفس".