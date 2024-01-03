محمود مسلم: الحكومة ملزمة بوضع حلول بتوقيتات واضحة لإنهاء الأزمة الاقتصادية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لا بد أن يكون لديه أفق نحو نهاية الأزمة الاقتصادية وطرح الحلول لها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كلمة رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي رغم واقعيتها إلا أنها كان لا بد أن تحمل الأمل وتقديم توقيتات بالحلول.

وأشاد “مسلم”، بقرار الحكومة اعتبار 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية، مضيفا أن زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الدولار والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، أمر يستوعبه المواطن، لكن ما لا يمكن استيعابه هو زيادة أسعار بعض السلع كالسكر بشكل كبير بسبب جشع التجار.

الدولة المصرية نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي ببعض السلع

وأكد أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع، لكن أي سلعة يحدث لها زيادة في الأسعار يجعل المواطنين ينسون ما تحقق من إنجازات في سلع أخرى، مشيرًا إلى أن هناك نوعية من التجار يتسببون في أزمة ويتلاعبون بالمستهلك الذي من حقه أن يشتكي من غلاء الأسعار، لكن ما لا يمكن تفهمه أن تشتكي الحكومة، والتي يجب أن تملك الحلول والآليات لمواجهة جشع التجار.