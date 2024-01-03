برلمانية: 4 خطوات على الحكومة اتباعها لتجاوز الأزمة الاقتصادية

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشفافية وطرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة، باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.

4 خطوات حكومية لتجاوز الأزمة الاقتصادية

وأكدت أن الحكومة إذا استعانت بـ4 خطوات يمكن أن تتخطي بهم الأزمة الاقتصادية، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار، والاستعانة بالخبراء، لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين، ولكي يعملوا بالتوازي مع استراتيجية الدولة، وكذلك توافر الرقابة.

وتابعت، أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.