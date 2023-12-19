خبير: الأزمة الاقتصادية موجودة بالفعل لكن لها حلول وقد تنكسر بنهاية 2024

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن وعي الناخب المصري هو المحرك الرئيسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن هناك وعي كبير لدى الناس بأن المنطقة ملتهبة حولنا، بالإضافة إلى وعيهم بوجود الحرب ما بين الكيان الإسرائيلي وغزة.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال، عبر قناة dmc، أن هناك أزمة اقتصادية موجودة وجميعنا نشعر بها، لافتًا إلى أن هناك إحساس لدى الناس بأن هذه الأزمة هي نتاج أزمة عالمية، وبعض مصادرها خارجية، حيث أن المصادر الأكبر من هذه الضغوط والصدمات الذي تعرض لها الاقتصاد المصري هي صدمات خارجية، بسبب الحروب الموجودة وتوقف سلاسل الإمدادات، فضلًا عن التضخم الخارجي.

وتابع أن المشهد الاقتصادي موجود ولا يغيب، ويوجد أزمة موجودة، وأزمة خاصة في العملة وفي الجنيه والأسعار والتضخم والديون، معقبا: “الأزمة الإقتصادية موجودة بالفعل، لكن لها حلول ويمكن أن تنكسر بنهاية 2024”.