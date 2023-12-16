عبدالمنعم السيد يكشف معنى ترشيد الإنفاق الحكومى والبنود المستثناة منه

قال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن فكرة ترشيد الإنفاق أو ترشيد المصروفات الحكومية هي فكرة محمودة الحكومة بدأت تأخذ فيها خطوات، وبدايتها كانت عام 2021.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن الفكرة بدايتها أن ترشد الحكومة الإنفاق العام والمصروفات الخاصة بالإدارات الحكومية مثل الإنفاق على السفر، واستخدام المنتج المحلي عن الأجنبي حتى لو كان أغلى 15%، وتقليل المعارض التي تتم خارج مصر، وتقليل الإنفاق بشكل عام على مستوى الوزارات.

وأشار إلى أن فكرة الترشيد جاءت بسبب أزمة الاقتصاد العالمي والتي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل جعل الحكومة تأخذ هذه الإجراءات بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة للترشيد

وتابع أنه من ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة منع سفر أي مسئول حكومي أو أي أحد من الوزارات إلا بعد موافقة رئيس الوزراء، ولا تتم إقامة مؤتمرات أو معارض دولية في الداخل أو الخارج إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك بنود الدعاية لبعض الوزارات تكون تحت إشراف مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يستثنى من عملية ترشيد الإنفاق المخصصات الخاصة بالتموين، وتكافل وكرامة، والرعاية الصحية والعلاج على نفقة الدولة، وكذلك وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها.