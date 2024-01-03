بسمة وهبة: "معندناش أزمات فى السلع.. والمواطن بحاجة للحماية"

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على ارتفاع الأسعار لمعظم السلع الغذائية في السوق المحلية، موضحة خطوات الرئيس السيسي والحكومة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية.

وقالت "وهبة" خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، إن مصر تعاني من 3 أزمات رئيسة هي غلاء الأسعار وأزمة الدولار والرقابة على الأسواق، ووجهت رسالة لـوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

قالت فيها: "يا معالي الوزير نعاني من مشكلة حقيقية في الرقابة على الأسواق، ووزارة التموين بها فساد ويتم القبض على كثيرين منها ويظهر كثيرون بدلًا من الذين جرى القبض عليهم".

وتابعت: "معندناش أزمة في السكر أو السجائر أو الأرز أو الزيت، ولكن الأزمة تكمن في التجار، فلا توجد رقابة على الأسواق، وهذا الأمر يجب أن يكون من صلاحيات الوزير الذي عينه الرئيس السيسي من أجل ذلك كي يكون رقيبًا على الناس والهيئة ويحمي المواطنين من جشع التجار.. فين الحماية يا سيادة الوزيرة التي تقدمها عشان تحمي الناس من جشع التجار؟! إحنا متسابين لجشع التجار يبيعوا ويشتروا فينا زي ما هم عاوزين".