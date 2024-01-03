بسمة وهبة: "حرب غزة أصابتنى بالحزن واليأس الشديدين"

نسبت الإعلامية بـسمة وهبة، سبب ابتعادها عن الشاشة طوال الفترة الماضية، إلى إصابتها بحالة من اليأس والحزن خاصة مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء: "الوضع لم ينتهِ، وكنت حزينة بسبب أنني كنت أعلن عن ضحايا جدد من نساء وكبار في السن وأطفال ورضع، والأخبار لم تكن تتغير".

وتابعت: "غبت فترة طويلة، لكن الأخبار لم تتغير أيضا، يرتقي الشهداء ويصاب فلسطينيون ويتم تدمير وتخريب فلسطين وقطاع غزة، وأشعر بأن شعب غزة يفنى، وبالتالي فقد كانت هذه الحالة من الحزن التي أشعر بها سببا في غيابي، كما كنت مصابة بحالة يأس من ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار وغلاء الذهب وانقطاع الكهرباء وشكوى الناس ومرارة ومعاناة المواطن".