الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسمة وهبة: "حرب غزة أصابتنى بالحزن واليأس الشديدين"

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نسبت الإعلامية بـسمة وهبة، سبب ابتعادها عن الشاشة طوال الفترة الماضية، إلى إصابتها بحالة من اليأس والحزن خاصة مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء: "الوضع لم ينتهِ، وكنت حزينة بسبب أنني كنت أعلن عن ضحايا جدد من نساء وكبار في السن وأطفال ورضع، والأخبار لم تكن تتغير".

وتابعت: "غبت فترة طويلة، لكن الأخبار لم تتغير أيضا، يرتقي الشهداء ويصاب فلسطينيون ويتم تدمير وتخريب فلسطين وقطاع غزة، وأشعر بأن شعب غزة يفنى، وبالتالي فقد كانت هذه الحالة من الحزن التي أشعر بها سببا في غيابي، كما كنت مصابة بحالة يأس من ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار وغلاء الذهب وانقطاع الكهرباء وشكوى الناس ومرارة ومعاناة المواطن". 

سمة وهبة المحور 90 دقيقة

مواد متعلقة

إزاى تربى أولادك دون ضغوط نفسية؟.. أستاذ الصحة النفسية يوضح

أستاذ الطب السلوكى: إدمان الحوامل للموبايل يؤثر على صحة الجنين

أستاذ الطب السلوكى: إدمان الرجال لـ"الموبايل" يُضعف الخصوبة ويُسبب العقم

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص فى القرآن؟.. خالد الجندى يجيب

الشيخ خالد الجندى يرد على مُحرفى تصريحاته حول "هابيل وقابيل"

3 ملايين مشاهدة.. القارئ محمود الشحات أنور يشعل ترند 2024 (فيديو)

اقتصادى: زيادة الحد الأدنى للمعاشات تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال 10 سنوات

هل يشهد عام 2024 نهاية للأزمة الروسية الأوكرانية؟.. "الشيمى" يوضح

الأكثر قراءة

عاجل.. "التعليم" تكشف حقيقة انتشار الجديرى المائى فى المدارس

متحدث "الوزراء" يكشف سبب ارتفاع الأسعار مع بداية 2024

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قتيلان ومصابان.. اطلاق نار داخل محل كبابجي شهير بسبب الميراث

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة