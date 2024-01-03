الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يوم هربان من الصيف".. "الأرصاد" تُحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

الطقس
الطقس

كشف الدكتورمحمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وقال "القياني" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إنه خلال الـ72 ساعة القادمة من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة علي معظم الأنحاء، مع انخفاض درجات الحرارة في الليل، وتسود الشبورة المائية على معظم الأنحاء.

وأضاف أن الشبورة المائية تصل لمرحلة الضباب، وسيكون هناك انعدام للرؤية الأفقية على معظم الطرق السريعة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتابع: "تحس اليوم النهاردة هربان من فصل الصيف وجاي للمصريين في عز يناير"، موضحًا أن درجات الحرارة اليوم كانت أعلي من المعدلات الطبيعية، منذ بداية 2024.

الأرصاد الجوية Etc إنجي أنور محمود القياتي الشبورة المائية درجات الحرارة حالة الطقس

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