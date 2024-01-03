الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": استمرار استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق نتيجة الشبورة المائية الكثيفة، على الطرق السريعة وبعض الطرق الزراعية، اليوم الأربعاء، متوقعة استمرار استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إننا نشهد استقرار كبير في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، متوقعة تساقط أمطار خفيفة  وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح وشمال سيناء، بينما تتلاشى فرص تساقط الامطار على باقي أنحاء الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ بشكل كبير على جنوب البلاد نهارًا، ومتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ 22 درجة وهي أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجتين، على أن نشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا وتكون الأجواء باردة على معظم أنحاء الجمهورية. 

انعدام الرؤية الأفقية استقرار الاحوال الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد

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