باحثة: استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تولي كبار السن أهمية كبرى

أكد سلمي عبد المنعم، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن فئة كبار السن تمثل أولوية قصوى ضمن اهتمامات الدولة، وبالتالي قرارات الرئيس السيسي، أمس، بدعم صندوق كبار السن، تعبر عن التزام مصر بتعهداتها تجاه هذه الفئة، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي قامت بها الدولة منها.

استراتيجية حقوق الإنسان

وأضافت «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 تشمل حقوق المسنين وتوليها أهمية كبيرة، وذلك ضمن المحور الثالث تحت عنوان «تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن».

وكان الرئيس السيسي قد وجه بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، بالإضافة إلى العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.