سعيد توفيق: لم استقبل ظهور عدوية فى بداياته لكن تغير رأيى بعد فترة

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إن الاعتماد في الإذاعة كان شرط الغناء في الماضي، والأمر تغيير حاليًا في ظل الإنترنت، موضحًا أن أغاني المهرجانات كانت ترجمة لحالة العشوائية والانفلات التي ظهرت بعد أحداث 2011؛ لأنه بقي سهلًا أن أي أحد يطلع يغني.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في ظاهرة غربية أوي بقت موجودة وهي أن "طبقة الأثرياء أوالمخملية"، بقت تسمع النوعية دي من أغاني المهرجانات، مضيفًا:" أزاي يبقوا نخبة مثقفة ويسمعوا كدا".

وواصل:" أنا لا أعرف كيف يكون شخصًا مبدعًا بالمعني الحقيقي ويسمع هذا النوع من الأغاني، بل لا أظن أن في مبدع حقيقي لا يسمع الموسيقى الكلاسيكية، ناهيك عن الأغاني القديمة المصرية الرائعة".

وتابع: "أتذكر أني عندما كنت أدرس في مرة للطلاب بالكونسرفاتور، كنت أقول لهم شوفوا ليلي مراد وهي بتغني أسنانها مش بتظهر كأنها تبتسم لنا من بعيد، الكلام طالع من الحنجرة بدون مجهود، وأيضًا محمد قنديل رغم أنه كان يغني بالعامية ولكن كان يتسم بالذوق".

وعن بداية الشعبية، قال أستاذ الجمال، أول لما ظهر المطرب الشعبي أحمد عدوية، لم استقبل ظهوره في بداياته بشكل جدي ولكن تغير رأيي بعد فترة، قائلًا:" قولت عنه بعد كدا دا عظيم على الاقل يعرف كيف يكون الموال وصوته قوي وحتي الأغاني بتاعته رغم أنها خفيفية لكن فيها إحساس بالبهجة".

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.