الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور سعيد توفيق لـ"الشاهد": ثروت عكاشة حالة عبقرية لا مثيل لها

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

أكد الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، أن الدكتور ثروت عكاشة كان حالة عبقرية فذة لا مثيل له.

 وقال “توفيق”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عندما أتجول في أكاديمية الفنون وأشاهد اللوحات الرخامية نجد أن كلها مكتوب عليها في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وثروت عكاشة حيث وضع عكاشة حجر الأساس للمباني.

وأضاف: ثروت عكاشة وضع أساس صرحا كبيرا ومتينا في عصره وكان يضم كبار الأساتذة الذين عاصرت بعضهم، فقد كنت أدرس في عام 1996، فقد كان هناك سعد أردش وغيره من الأساتذة الكبار، متابعًا:"أعلم عن ثروت عكاشة الكثير من خلال أخيه الدكتور أحمد عكاشة، فقد كان مبدعا ومهتما بالموسيقى والفن التشكيلي". 
 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

أستاذ علم الجمال والفلسفة الدكتور ثروت عكاشة ثروت عكاشة الشاهد

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