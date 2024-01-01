الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور سعيد توفيق لـ"الشاهد": المهرجانات ضربت الأغنية فى مقتل

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إن أي أغنية تتكون من 3 عناصر رئيسية هي "كلمات، ألحان، أداء"، لافتًا إلى ضرورة توافر تلك العناصر في الفن للارتقاء بأخلاق جمهوره.

وأضاف أستاذ الفلسفة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة extra news"، اليوم الإثنين، فكرة أن الجمهور هو اللي عايز يسمع أغاني المهرجانات دي غير صحيحة، قائلًا: "فعلى سبيل المثال الجمهور اللي كان بيسمع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب لايستيطع أن يسمع الموسيقى والأغاني الرديئة الموجودة الأن، وأيضًا الشخص الذي يسمع موسيقى سيمفونية، لا يمكن أن يتقبل مش الموسيقي الموجودة الآن".

وواصل: "أنا مرة كتبت نقد أنقد فيه النقاد الذين يروجوا لأهمية هذه الأغاني المعروفة بأغاني المهرجانات.. فالأغنية هي كلمات.. لحن.. أداء.. ولا تخرج عن الثلاثة، فلما يكون كاتب الأغنية بيكتب كلامات سوقية ومبتذلة ولا يوجد بها خيال ولا رؤية، بتالي، أنت ضربت الأغنية في مقتل".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

علم الجمال أستاذ الفلسفة المعاصرة المطرب

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