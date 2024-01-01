الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم من ذوى الهمم يكشف تفاصيل فوزه بالجائزة

كشف الشيخ يوسف السيد عبدالمعطي، الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم من ذوي الهمم، عن تفاصيل حفظه للمصحف بالحروف والكلمات، وفوزه بالجائزة.

وقال يوسف، خلال له لقائه في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على فضائية "سي بي سي"، إنه كان يحفظ القرآن في البداية بشكل سماعي عن طريق شرائط الكاسيت، ثم تعلم بعد ذلك طريقة برايل في إحدى المدارس بالقاهرة، وكان أخوه الأكبر في نفس المدرسة ويساعده في إتقان وحفظ القرآن الكريم.

وأضاف، فى مدرستى كنت من المتفوقين وحصلت على مجموع عالٍ فى الثانوية الأزهرية، ثم بعدها قررت الالتحاق بكلية علوم القرآن بجامعة طنطا لحبى للقرآن الكريم وإصرارى على تعلّم علومه والتفقّه فيه، فكانت أمى تحرص على مصاحبتى إلى الكلية من الجيزة إلى طنطا لحضور محاضراتى على مدار الأسبوع دون كلل أو ملل حرصًا منها على مستقبلى وحبى للقرآن الكريم.

وأوضح، أنه اشترك فى العديد من المسابقات المحلية وكنت أحصل على المراكز الأولى، لكن هذه المرة عرفت من شيخى الذى تعلمت على يده حفظ القرآن وقراءاته أن هناك مسابقة عالمية للقرآن تنظمها وزارة الأوقاف، فقدمت عبر الرابط الإلكترونى واجتزت كل الاختبارات حتى وصلت إلى التصفيات النهائية وحصدت المركز الأول.