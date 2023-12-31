الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بكاء متسابق من ذوي الهمم.. مشاهد مؤثرة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت التصفيات النهائية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، الأحد، تنافسات قوية، وذلك حرصًا من المتسابقين الحافظين لكتاب الله بالأحكام وأصحاب الصوت الحسن في القرآن والانشاد للفوز بالمركز الأول بالمسابقة.

وشهدت فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني مشاهد مؤثرة تمثلت في بكاء متسابق من ذوي البصيرة من القادرون باختلاف وذلك بعد اخطأ في الإختبار، بالرغم من أن صوته أبهر الجميع وحفظه لكتاب الله بالأحكام، إلا أنه كان يرغب الا يخطئ أمام اللجنة.

المتسابق من ذوي البصيرة يدعي أحمد محمود بخيت وهو أحد المتسابقين المتميزين والذي استطاع أن يتجاوز كافة المراحل ووصل إلي التصفيات النهائية، وجاء من محافظة الإسكندرية مع والديه للتسابق، وشارك من قبل في عدد من المسابقات وحقق مراكز متميزة، وأدي الاختبار اليوم بشكل جيد، إلا أن بكاءه جاء للخطأ الذي وقع فيه.

من جانبهم، حرصت اللجنة المنظمة للمسابقة ببورسعيد وأعضاء لجنة التحكيم علي التخفيف علي المتسابق، وأكدوا له أن الخطأ الذي وقع فيه واردًا مع أي متسابق، وأن ذلك ليس دليلا علي أنه لن يتأهل للمسابقة الدولية، وغادر المتسابق مع والديه لبلده منتظرا لنتيجة التصفيات طامحا أن يكون بين المؤهلين للدولية.

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مسابقة القرآن الكريم بورسعيد تصفيات إبتهالية

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