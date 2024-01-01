باحث بالمركز المصري: مصر تبذل جهودا مضنية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر تبذل جهودا مضنية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال “فوزي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” اليوم الاثنين، إن الخطوات والجهود المصرية منذ اندلاع الأزمة في غزة، تؤكد ضرورة استعادة المسار السياسي والسلمي للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح، أن مصر تبذل جهودًا للتركيز على الاتصالات الدولية والإقليمية لتحقيق أهداف مصر بشأن القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر نشرت السردية أن ما يحدث في غزة جرائم حرب، وأن ما يحدث بسبب استمرار الاحتلال.

ولفت إلى أن البعد السياسي تضمن اتصالات ومباحثات مصر منذ 7 أكتوبر الماضي، مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة، والأيام الماضية شهدت مباحثات مكثفة في نفس السياق.