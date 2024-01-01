الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث بالمركز المصري: مصر تبذل جهودا مضنية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر تبذل جهودا مضنية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال “فوزي” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” اليوم الاثنين، إن الخطوات والجهود المصرية منذ اندلاع الأزمة في غزة، تؤكد ضرورة استعادة المسار السياسي والسلمي للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح، أن مصر تبذل جهودًا للتركيز على الاتصالات الدولية والإقليمية لتحقيق أهداف مصر بشأن القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر نشرت السردية أن ما يحدث في غزة جرائم حرب، وأن ما يحدث بسبب استمرار الاحتلال.

ولفت إلى أن البعد السياسي تضمن اتصالات ومباحثات مصر منذ 7 أكتوبر الماضي، مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة، والأيام الماضية شهدت مباحثات مكثفة في نفس السياق. 

مصر غزة العدوان الإسرائيلي ع قطاع غزة

مواد متعلقة

أستاذ العلوم السياسية: مصر مارست دورًا تاريخيًا لدعم القضية الفلسطينية

خبير علاقات دولية: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية

الحاصلة على شهادة محو الأمية فى سن الـ70: "أحفادى شجعونى"

الفائز بالمركز الأول بمسابقة القرآن الكريم من ذوى الهمم يكشف تفاصيل فوزه بالجائزة

معالجة اضطرابات الطعام: الاعتراف بوجود مشكلة نفسية أول طرق العلاج

معالجة اضطرابات الطعام تكشف خطورة مرض انعدام الشهية

الأرصاد تحذر: استمرار التقلبات الجوية والأمطار حتى الخميس

"السفيرة عزيزة" يحيى ذكرى رحيل الكاتب إحسان عبدالقدوس.. فيديو

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

الأهلي يكشف لـ"الدستور" حقيقة عرض الوكرة لضم أحمد عبد القادر

ضحايا حفل نوفا فى 7 أكتوبر يرفعون أول دعوى ضد جيش الاحتلال والشرطة والشاباك

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

انتهاء أزمة السكر بعد دخول إنتاج الموسم الجديد من القصب والبنجر

القاهرة الإخبارية: هجوم حوثى على سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة