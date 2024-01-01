الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شهادات المفكرين والمثقفين".. أولى حلقات "الشاهد" مع محمد الباز (بث مباشر)

محمد الباز
محمد الباز

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لانطلاق أولى حلقات برنامج "الشاهد"، في موسمه الخامس مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز.

ويستضيف الدكتور الباز، في أول حلقة بالموسم الجديد، الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة، ليحكي عن شهاداته وتحليل الفترة الحالية، ويعلق على ظهور نوع جديد من الغناء وهو "المهرجانات".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

 

الشاهد انطلاق أولى حلقات برنامج الشاهد الباز محمد الباز الدكتور سعيد توفيق

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الليلة.. انطلاق الموسم الخامس من "الشاهد" على eXtra news

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