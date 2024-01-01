الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معالجة اضطرابات الطعام: الاعتراف بوجود مشكلة نفسية أول طرق العلاج

اضطرابات الطعام:
اضطرابات الطعام:

تحدثت إيريني أكرم، معالجة اضطرابات الطعام، ومؤسسة مبادرة «ميديام»، عن تفاصيل عمل المبادرة ودورها في العلاج من مرض اضطراب الطعام، لافتة أن المبادرة تعمل على أكثر من اتجاه.

وقالت «أكرم» خلال لقائها عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، إن المبادرة  تعمل على البداية من التعرض للإيذاء ناحية الجسم من تنمر ومقارنة أو تعدٍ من أي نوع، والذي يصل إلى مرحلة الانفصال عن الجسد، فيصل إلى اضطرابات الطعام أو الطعام العاطفي.

وأضافت مؤسسة مبادرة «ميديام»، أنه يوجد حالات لديها اضطراب طعام وإيذاء جسدي لعدم قدرتها على رد الإيذاء، لافته إلى وجود ذلك المرض لدى المراهقات أكثر إذ تعتبر أكثر فترة يتشكل بها الجسم والشخصية وتعتبر النساء أكثر عرضة له.

الاعتراف بوجود مشكلة نفسية أول طرق العلاج

وأكدت مؤسسة مبادرة «ميديام»، أن أول خطوات العلاج؛ هو الاعتراف بوجود مشكلة نفسية لأنه يعتبر جزءا كبيرا من الحل، وبعد ذلك يتم تنظيم التغذية  والتواصل مع الأهالي لتعريفهم بمرض اضطراب الطعام والآثار النفسية لدى الأبناء والوصول لمرحلة الأكل بلا يقظة.
 

 

الاعتراف بوجود مشكلة نفسية ميديام اضطرابات الطعام معالجة اضطرابات الطعام

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