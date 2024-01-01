الحاصلة على شهادة محو الأمية فى سن الـ70: "أحفادى شجعونى"

كشفت الحاجة زينب على، الحاصلة على شهادة محو الأمية فى سن السبعين عامًا، تفاصيل تعليمها في عمر الـ72 من عمرها، مؤكدة أن التعليم نور وحياة وهو ما دفعها إلى محو أميتها وهى فى هذه السن.

وقالت الحاجة زينب على، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى: "من لم يلحق التعليم عليه أن يتعلم، وأولادى وأحفادى يشجعونى على استكمال تعليمى".

وتابعت الحاصلة على شهادة محو الأمية فى سن السبعين عامًا،: "كنت أريد قراءة القرآن ومذاكرة لأحفادى وسعيدة للغاية بأننى محوت أميتى فى سن السبعين عامًا".



وقدمت الحاجة زينب النصائح لمن بلغ عمر الخمسين وأكثر بضرورة التعلم، لأن التعليم نور وينير الطريق، ويغير حياته للأحسن والأفضل بفضل التعليم، مؤكدة: التعليم يمنح الشخص نورًا وكرامة، بينما الأمية تعتبر جهلًا. فالتعليم يمثل نورًا في حياتي، والآن أستطيع فهم ما يحدث من حولي، وعندما أذهب إلى الشارع أعرف بوضوح مكان تواجدي.