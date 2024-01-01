الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معالجة اضطرابات الطعام تكشف خطورة مرض انعدام الشهية

مرض انعدام الشهية
مرض انعدام الشهية

تحدثت إيريني أكرم معالجة اضطرابات الطعام ومؤسسة مبادرة "ميديام"، عن مرض اضطرابات الطعام، مؤكدة أن اضطراب انعدام الشهية العصبى، أو فقدان الشهية التام، يصنف أحد أخطر اضطرابات الطعام.

وقالت  معالجة اضطرابات الطعام، خلال لقائها في برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على فضائية “دي أم سي”، اليوم الاثنين، أن اضطراب انعدام الشهية العصبى، ينتشر بشكل كبير فى النساء عنه في الرجال، فتعاني خلاله المرأة من حالة رفض تام للطعام، وتتجنب أية تجمعات قد تجبرها على تناول أية مأكولات، لديها خوف عند رؤية الطعام، فلا شهيه لديها ولا تشعر كما نشعر بالجوع بين الحين والاخر.

وأضافت أن هذه النوعية من المريضات بهذا الاضطراب، ترفضن العلاج بصورة عنيفة، ولا تعترفن أبدا بمشكلتهن، ولابد لهن من مساعدة أحد المقربين لإقناعهن بالعلاج.

وعن العلاج، أوضحت  معالجة اضطرابات الطعام، أن العلاج يكون عن طريق جلسات سلوكية وأدوية متخصصة للحالة، وفي الغالب يكون داخل المستشفيات النفسية لمحاولة ضبط هذا الاضطراب والسيطرة عليه خاصة في المراحل المتأخرة.

اضطرابات الطعام ميديام اضطرابات انعدام الشهية العصبى

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