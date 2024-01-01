الأرصاد تحذر: استمرار التقلبات الجوية والأمطار حتى الخميس

حذرت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس أول أيام العام الجديد، لافتة إلى أن الأمطار ستتكون على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد خفيفة مساء اليوم، إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وقالت «غانم» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60% تقريبا، تغزر مساءً على المحافظات الساحلية.

وكشف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، عن أنه قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبا على فترات متقطعة، وقد تكون مستمرة حتى يوم الخميس المقبل.



وأوضحت أن اليوم الإثنين يشهد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

