الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العمل" تكشف موعد تطبيق زيادة أجور القطاع الخاص

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر، موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص ليصبح 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب الشهري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الوهاب خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن هذه الزيادة المقررة سيتم تطبيقها مع راتب شهر يناير، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع المجلس القومي للأجور في أكتوبر الماضي، حين صدر هذا القرار بتوافق من الجميع وسيطبق بدون تجاوزات أو استثناءات".

عقوبات لمن يخالف تنفيذ هذا القرار

وأشار إلى أن وزير العمل حسن شحاته جدد دعوته إلى مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات لمتابعة المنشآت لبدء تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه ستكون هناك عقوبات لمن يخالف تنفيذ هذا القرار.

عقوبات لمن يخالف تنفيذ هذا القرار تطبيق الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى لأجور السيسي

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وزارة العمل: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

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