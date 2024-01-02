مارك نادر.. الفائز بالمركز الأول عالميًا فى "الحساب الذهنى" يكشف كواليس فوزه

قال مارك نادر، الفائز بالمركز الأول عالميًا في "الحساب الذهني" بماليزيا، والذي سجل اسمه مع العباقرة، إن الحساب الذهني يشترط عدم استخدام الآلة الحاسبة، كما يشترط بعض الخطوات الواجب اتباعها حتى يصل المتسابق إلى العالمية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك مسائل متقدمة ومتطورة للغاية ويجب إنجازها، ويجب معرفة من أين نبدأ حتى لا نفشل في حل المسائل، متابعًا: "في البداية ندخل مسابقة مصر وعند الفوز بها نشترك في المسابقة العالمية، وفي السنوات الماضية لم تكن المسابقة العالمية يتم تنظيمها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وعندما عادت مرة أخرى اشتركت فيها وحصلت على المركز الأول".

وأكد أن عمره 11 عاما، ويدرس في الصف السادس الابتدائي بمحافظة بني سويف، موضحًا أن كل خطوة من خطوات الحساب الذهني يحصل المتسابق فيها على درجة أو نصف درجة.

ولفت إلى أنه شارك في فريق مكون من أربعة تلاميذ في المسابقة، هم: لؤي وحمزة وزياد، حيث مثلوا مصر وحصلوا على الميدالية الذهبية.