الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشرف مكتبات مدينة الفنون: مصر من أهم 15 دولة على مستوى العالم فى المجال

الدكتور زين عبدالهادي
الدكتور زين عبدالهادي

أكد الدكتور زين عبدالهادي، المشرف على مكتبات مدينة الثقافة والفنون، أن مصر بها 35 ألف مكتبة، وفيها 18 قسمًا تدرس علوم المكتبات، موضحًا أن المدينة تضم 3 مؤسسات داخلها وهى الأوبرا المصرية.

وقال "عبدالهادي" خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، هناك مكتبة لكل 3 آلاف مواطن، وهذا كلام لم يُقل من قبل لكنه منشور في الأدلة الدولية للمكتبات، مؤكدًا أن مصر تعد من أهم 15 دولة على مستوى العالم في مجال المكتبات، أما مدينة الثقافة والفنون، فهي امتداد للقاهرة الخديوية، فهي مبنية بعمارة القاهرة الخديوية.

وأوضح  المشرف على مكتبات مدينة الثقافة والفنون، أن المدينة تقع على 127 فدانًا وتضم 3 مؤسسات داخلها وهي الأوبرا المصرية الأكبر في الشرق الأوسط، ومتحفين في دورين الأول لعواصم مصر والآخر للفنون الحديث، ثم مكتبة العاصمة التي تقع على حوالي 10 آلاف متر مربع، لكن إجمالي مبانيها يصل لـ30 ألف متر مربع. 
 

مكتبات مدينة الثقافة والفنون مصر مكتبات مدينة الثقافة والفنون

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