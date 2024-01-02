الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة الثروة السمكية السابق: نتقدم بشكل كبير فى الاستزراع السمكى

الثروة السمكية
الثروة السمكية

أكد خالد أحمد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، أن مصر تتقدم بشكل ملحوظ في مجال الاستزراع السمكي، لافتًا إلى أن البحيرات الشمالية حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، خلال السنوات الأخيرة.

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن القيادة السياسية اهتمت بالمسطحات المائية، وذلك لتعظيم إنتاجها من الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة مقسمة لعدة مراحل، لتشمل كل البحيرات المصرية لتعزيز الإنتاج منها.

وأكد خالد أحمد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، أن هذه المراحل التي أعلنت عنها الدولة وتعمل على تطبيقها هى مراحل متصلة ومتمسكة ببعض.

بحيرة البرلس

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الإثنين؛ لمتابعة إجراءات تطهير وتكريك بحيرة البرلس، في إطار مشروع تطوير البحيرات المصرية.

وبحيرة البرلس هى ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 108 آلاف فدان، وتقع في محافظة كفرالشيخ، وتستهدف تطوير البحيرة خلق بيئة صالحة لتكاثر أنواع مختلفة وجديدة من الأسماك، وزيادة ملوحة مياه البحيرة بتطوير البوغاز والقنوات الشعاعية، ما يؤدى إلى خلق بيئة مناسبة لأسماك المياه المالحة داخل البحيرة.

وشمل مخطط تطوير بحيرة البرلس تطهير وتعميق البوغاز والقنوات الشعاعية، وإزالة الهيش وتنفيذ أعمال تكريك داخل البحيرة وعلى سواحلها، وتطهير قناة "برمبال" القادمة من فرع رشيد، وكذا تطهير المناطق أمام مصبَّات المصارف، وتطهير المسافات البينية بين الجُزر (الأبواب) لزيادة حركة المياه داخل البحيرة، وإنشاء مراسى لنشات لشرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود، وإنشاء 8 مراسي للصيادين داخل البحيرة. 
 

الاستزارع السمكي رئيس هيئة الثروة السمكي مجال الاستزراع السمكي البحيرات الشمالية

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