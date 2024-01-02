الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف ساهمت الدولة في زيادة الرقعة الزراعية؟.. مدير معهد المحاصيل يجيب

الرقعة الزراعية
الرقعة الزراعية

أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة لم يشهد هذا الاهتمام غير المسبوق قبل عهد الرئيس السيسي، موضحًا أن الرئيس يقابل وزير الزراعة بمعدل أسبوعي.

وقال “ خليل” خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى" من لا يملك قوته لا يملك قراره، وبالتالي، فإن الزراعة أمن قومي، فمصر بلد زراعي، ولكن اهتمام رئيس الجمهورية هو ألا نصدر المواد الخام، ولكن تصنيعها، وبدلا من تصدير القطن فإننا يجب أن نصدر قميصا، أي يجب إضافة قيمة مضافة إلى المادة الخام".

وتابع مدير معهد المحاصيل الحقلية: “ارتباط الصناعة بالزراعة ”للتصنيع الزراعي" أمر مهم للغاية، والدولة عليها دور والباحثون عليها دور والمواطنون عليهم دور، والدولة استصلحت ما يقارب 4 ملايين فدان".

وتابع:"تكلفة الفدان الواحد في الاستصلاح تقدر بنحو 250 ألف جنيه أي أن القيمة الإجمالية للاستصلاح تقدر بنحو تريليون جنيه، وهذا مبلغ ضخم اقتطعته الحكومة لتوفر الأمن الغذائي للمواطنين".

 

الزراعة معهد المحاصيل الحقلية واستصلاح الأراضي السيسي

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