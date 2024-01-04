الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد زايد لـ"الشاهد": يجب استقطاب الشباب المبدع فى مجال التكنولوجيا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور أحمد زايد

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إننا نحتاج في الفترة المقبلة بالجمهورية الجديدة أن نركز على نوعية معينة من الشباب، مشيرًا إلى أن الرئيس يهتم بهم ويوفر لهم فرص عمل ولكن يوجد نوعية منهم لابد من استقطابها وهم الذين لديهم إبداع في مجال التكنولوجيا.

 

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هؤلاء الشباب يتم اختطافهم من بعض الدول الغربية مثل أمريكا وكندا، أو بعض الدول العربية، مؤكدًا أننا نحتاج أن نرعاهم رعاية فائقة وندفعهم للابتكار وأن نحدث نهضة في ذلك.

 

وتابع، أن هناك مجموعات كبيرة من الشباب لديهم رغبة في أن يكونوا رواد أعمال والفترة المقبلة القطاع الخاص يلعب فيها دورا مميزًا والشباب هم من يفعلون ذلك ولابد من اتاحة الفرصة لهم، وكذلك القطاعات الأخرى من الشباب نهتم بها من حيث توفير فرص العمل والرعاية.

 

وتابع، أن الدول يتم المقارنة بينها في ضوء معايير المعرفة وأولها الابتكار واستخدام التقنية واتاحة التعليم وجودته والبحث العلمي واستخدام التقنية في التجارة والمجالات الحياتية والتحول الرقمي لأن المجتمعات النامية تعيش ظروفًا صعبة لأن الصراعات في التكنولوجيا تتزايد يوميًا. 

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

أحمد زايد استقطاب الشباب مجال التكنولوجيا إبداع

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