سعيد توفيق يوضح لـ"الشاهد" كيفية مواجهة كتب التراث "الصفراء"

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان اخترقت الجامعات وكل المؤسسات في 2011.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكتب التراثية “الصفراء” التي يلجأ إليها بعض الدعاة ويروجون لها على المنابر، الحل لا يكون بإعدامها ولكن بتقديم وعي مستنير يواجه هذه الكتب وما تحتويه من خرافات بكتب ومؤتمرات وبرجال دين حقيقيين يستطيعوا مواجهة ذلك بتقديم رؤيا تحليلية وعقلانية.

وأكد أن عبادة التراث موجودة لدى السلفيين ودائمًا المرجع هو نقطة غائبة من الماضي وهو كله ليس مضيء فيوجد فيه نقاط حالكة السواد، مشيرًا إلى أن التراث ليس معناه العيش بالماضي وإنما رفعه وتنقيحه ونأخذ منه ما يتناسب مع واقعنا بحيث يكون قابلًا للتنقيح وفهم الشروط التي أوجدت اللحظات المضيئة في هذا التراث.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.