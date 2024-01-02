الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد توفيق لـ"الشاهد": الإخوان عينوا عاملًا بإسطبل خيول وكيلا للوزارة بالثقافة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إنه بعد تعيين علاء عبدالعزيز، الإخواني وزيرًا للثقافة، أقال كل الناس باستثناه، مشيرًا إلى أنهم كانوا يريدون أن يكون واجهة لهم.

وأضاف “توفيف”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزير الإخواني قال له إنه كان أستاذه ولكنه لم يتذكره وبعد يومين وجده أحضر موظفًا قدم سيرة ذاتية مميزة ولكن اكتشف أنها "مضروبة" واكتشفوا أنه كان يعمل في إسطبل خيول بالقرب من البساتين.

وأوضح أن هذا الشاب قام بتعينه بالشئون المالية والإدارية وأكتشف مع الوقت أنه يكتب أشياء مع نفسه، مؤكدًا أنه كان يريد إصلاح حال الموظفين ولكنه وقف له في هذه النقطة واكتشف أن لدى الإخوان قدرة غريبة على المراوغة في الحوارات.

وتابع، أنه وجد الوزير الإخواني أخذ عامل الإسطبل وعينه وكيل الوزارة في الشون العامة لمكتبه، ووجده يملي عليه تعليمات فلم يتحمل وتقدم باستقالته.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سعيد توفيق اسطبل خيول وكيل الوزارة استقالته الوزير الإخواني

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