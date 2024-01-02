الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد" سبب انتشار ظاهرة الإلحاد بعد حكم الإخوان

سعيد توفيق
سعيد توفيق

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة إن سبب انتشار ظاهرة الإلحاد بعد حكم الإخوان فقد الناس للوعي بروح الدين حيث يميل بعض الشباب للإلحاد.

أضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ذات مرة كان يصلي الجمعة بأحد مساجد القرى السياحية وكانت في ذكرى الإسراء والمعراج ووجد الخطيب وقتها يقول في الناس إن سيدنا جبريل له 6 أجنحة كل جناح منهم طوله مابين السماء والأرض، مؤكدًا أن هذه خرافات وعندما يعتلي المنابر ناس وعيهم الديني مغيب ولا يستطيعون مواجهة عقل الشباب ولا يفهمون الدين حق الفهم فهذا يؤدي لإلحاد الشباب. 

وأكد أن الشباب يميل للإلحاد وينفر من هذا الخطاب الديني والإخوان والسلفيين روجوا لهذا الخطاب الديني الخرافي والسلفيين أكثر من الإخوان.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سعيد توفيق انتشار ظاهرة الإلحاد حكم الإخوان روح الدين وعيهم الديني الخطاب الدينى

مواد متعلقة

سعيد توفيق لـ"الشاهد": غباء الإخوان كان سببًا أساسيًا فى عدم استمرارهم بالحكم

سعيد توفيق لـ"الشاهد": الإخوان كاذبون يستخدمون الدين وسيلة للوصول إلى الحكم

الدكتور سعيد توفيق لـ"الشاهد": ثروت عكاشة حالة عبقرية لا مثيل لها

سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد" رفضه تعيين 3 منتقبات بمكتبه وقت حكم الإخوان

سعيد توفيق لـ"الشاهد": الإخوان عينوا عاملًا بإسطبل خيول وكيلًا للوزارة بالثقافة

سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد" أفضل وزراء لوزارة الثقافة

"توفيق" لـ"الشاهد": الهيئة العامة لقصور الثقافة لا بد أن يديرها عقول مؤهلة ولديها فكر

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

طالبوا بإعدامي.. تعليق كامل الوزير على "سقوط كَمَر" بمحور كامل عامر

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟