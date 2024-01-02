سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد" سبب انتشار ظاهرة الإلحاد بعد حكم الإخوان

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة إن سبب انتشار ظاهرة الإلحاد بعد حكم الإخوان فقد الناس للوعي بروح الدين حيث يميل بعض الشباب للإلحاد.

أضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه د.محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه ذات مرة كان يصلي الجمعة بأحد مساجد القرى السياحية وكانت في ذكرى الإسراء والمعراج ووجد الخطيب وقتها يقول في الناس إن سيدنا جبريل له 6 أجنحة كل جناح منهم طوله مابين السماء والأرض، مؤكدًا أن هذه خرافات وعندما يعتلي المنابر ناس وعيهم الديني مغيب ولا يستطيعون مواجهة عقل الشباب ولا يفهمون الدين حق الفهم فهذا يؤدي لإلحاد الشباب.

وأكد أن الشباب يميل للإلحاد وينفر من هذا الخطاب الديني والإخوان والسلفيين روجوا لهذا الخطاب الديني الخرافي والسلفيين أكثر من الإخوان.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.