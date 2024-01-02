الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعيد توفيق" لـ"الشاهد": الإخوان كاذبون يستخدمون الدين وسيلة للوصول إلى الحكم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان كانوا يدعوا القطاع الثقافي لمجلس النواب، معبرًا: "وجدت أن اللجنة المسؤولة عن جماعة الإخوان فيما يتعلق بالشأن الثقافي مكونة من شخصيات عديدة أبرزهم حلمي الجزار".

كذب الإخوان

وأكد الدكتور سعيد توفيق، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن جماعة الإخوان داخل البرلمان كانت تريد إدارة الجلسة بشكل كامل، وأن يكون هناك أوامر واجبة التنفيذ من اللجنة التي ترأس الحوار، وكان يحضر المجلس ممثلين عن وزارة الثقافة ونخبة من الشعب المصري، معبرًا:"عندما تقدمت للحديث قولت لهم الغزالي قال في كتابه (أحياء علوم الدين) من لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره، والعودُ وأوتاره، فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج”، وذلك بسبب تحريم الجماعة للفن ولأغاني السيدة أم كلثوم".

وتابع:"الإخوان كذابون فيما يقولوه دائمًا، ويمتازون بالمراوغة بصورة كبيرة حتى يتم إرهاق الطرف الذي يوجه له الحديث".

الدين لدى الإخوان زائف 

واستطرد:"الإخوان ليسوا متدينيين، لأن الدين ليس ضد الوطن والفن، لذا الدين لدى الإخوان زائف، ويستخدمون الدين كوسيلة للوصول الى السلطة".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور

الشاهد اكسترا نيوز مراوغة الإخوان محمد الباز الدكتور سعيد توفيق

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