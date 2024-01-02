سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد" رفضه تعيين 3 منتقبات بمكتبه وقت حكم الإخوان

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إن الدكتور محمد صابر عرب، كان وزير للثقافة قبل تعيين الوزير الإخواني علاء عبدالعزيز.

وأضاف “توفيق”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من جمال حشمت “برلماني وقيادي إخواني”، يقول له إنه أرسل له 3 ليعينهم في مكتبه وكانوا منتقبات وأنه رد عليه بأن مجلس النواب وضع شروطًا بأنه لا يوجد تعينات ولكنه وجدهم وصلوا للسكرتارية، وصدم لرؤيتهم وقال هل هؤلاء هم من سيمثلون وزارة الثقافة؟.

وأوضح أنه وقتها كان قد أقام نشاطات مع السفارات وكان يزوره بمكتبه سفير روسيا كثيرًا وسفراء مهمين جدًا فهل هؤلاء من سيقابلونهم لأن الزي ليس هو الممثل لوزارة الثقافة فقال "لحشمت"، إنه لن يستطيع تعينهم فرد عليه "أنت وزير"، أي لو تعاون معنا وستكون وزيرًا، فقال له "توفيق": "أنا معي تفويض وزاري ولكن لن أفعل ذلك ورفضت تعينهم".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.