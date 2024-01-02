سعيد توفيق لـ"الشاهد": غباء الإخوان كان سببا أساسيا فى عدم استمرارهم بالحكم

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان كانوا يتلقوا التمويل من الخارج بقوة، كما أن هذه الجماعة قامت بتقسم المجتمع لفئات وجماعات.

أحداث 30 يونيو

وأكد الدكتور سعيد توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في ٣٠ يونيو كان الطريق من المنيا صعب للغاية، معبرًا: "عانيت في الطريق بصورة كبيرة أثناء عودتي للقاهرة، حيث كان الإخوان يقفون في الشوارع ويغلقونها بشكل كامل، وبالتالي أخذت سيارة خاصة واتجهنا من الجبال، وكانت هذه الطرق مجازفة شديدة مني، ولكن الإخوان لم يتركوا لي خيارًا آخرًا غير ذلك".

وتابع: "٣٠ يونيو تعني أن المواطنين وعيهم ارتفع بصورة كبيرة، وبدأ الشعب المصري يسلك طريق المقاومة، وشارك في المظاهرات عدد كبير من النجوم والمثقفين المصريين مثل حسين فهمي، وغيره من نجوم الفن".

واستطرد:" الإخوان أغبياء بناء على تجاربهم المباشرة معي، ويمكن القول أن أفق الإخوان منحصر ولا ينظرون إلى المتغيرات التي تحدث بجوارهم، الإخوان أغبياء لأن في الفترة التي حصلوا فيها على الحكم كان بإمكانهم الاستمرار أطول من ذلك، ولكن بسبب غبائهم الواضح قاموا بتقسم المجتمع للأهل والعشيرة، ولم يعترفوا بشكل مباشر بأن الوطن للجميع، وأن هذه الجماعة جاءت لخدمة كل أطياف المجتمع وليس العناصر المقربة منهم فقط".

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.