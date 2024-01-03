سعيد توفيق لـ"الشاهد": يجب خضوع المؤهلين للدعوة لاختبار عسير

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنه يوجد ضعف شديد في خطباء المساجد، مشيرًا إلى أنه يذكر في صباه في السيدة زينب أن صلاة الجمعة الخطيب كان يعلم الناس الفقه واللغة والبلاغة، وكان يدعى إبراهمي جلهوم، وآخر إبراهيم الشعاعي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطيب زمان كان يؤسس للأطفال طوال عمرهم ولكن عندما يتحدث خطيب أن جبريل وأن له 6 أجنحة طول الواحد مابين السماء والأرض، الناس تقول إن هذا مخالف للعقل لأن مصدره كتب صفراء.

وأكد أن التعليم الأزهري هو من يؤهل الخطيب للخطابة، ولكننا نحتاج تطوير له ويكون المؤهل للدعوة من الخريجين المتميزين وليس أي شخص حاصل على الشهادة الأزهرية، ومثلما كان المطرب يتم عمل امتحان له في الإذاعة، فهذا هو الأخر يجب عمل امتحان عسير له لأنه يؤثر في الآخرين.

وتابع، أنه يجب أن يدرس الفلسفة لأنها ترفع من عقله وتعلمه معنى الوعي وتفتح أفقه وتعلمه كيف ينتقد الكتب الصفراء ولا يستفيد منها، مشيرًا إلى أنه في كلية دار العلوم الفلسفة لديها تتعلق بالعلوم الدينية وعلم الكلام، متسائلًا أين الفلسفة والعلم المعاصرة ومناهج النقل والتأويل كل هذا غير موجود.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.