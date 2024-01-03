الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد توفيق لـ"الشاهد": مؤسس الفرقة الوهابية كان متطرفا وشقيقه كتب كتابا ضده

سعيد توفيق
سعيد توفيق

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن الكتاب المترجم كان يكافئ مترجمه عليه بوزنه ذهبًا، وذلك تقييمًا كبيرًا للمعرفة واستخدامها في واقعك وثقافتك، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة النقل ويقابلها الإبداع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ابن تيمية كان يكفر ابن سينا، عالم الطب والفلسفة، وقال إنه تارك للصلاة، وأنه إما أن يستتاب أو يقتل.

وأكد أن هذا شيء دموي ليس له علاقة بالدين؛ لأن الله سبحانة وتعالى قال: "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، مشيرًا إلى أن كتب ابن تيمية قد تكون المرجع المقدس لبعض الجماعات المتطرفة، وكان هناك ناس تعمل دكتوراة في ابن تيمية حتى تسافر للسعودية والتي تجاوزت ذلك بكثير.

وأشار إلى أن محمد عبدالوهاب، مؤسس الفرقة الوهابية، كان متطرفًا، وشقيقه كتب كتاب ضده حمل اسم "الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

سعيد توفيق مؤسس الفرقة الوهابية متطرف شقيقة الجماعات المتطرفة ابن تيمية

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