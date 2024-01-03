سعيد توفيق يكشف لـ"الشاهد"سبب المجاهرة بالإلحاد وكيفية مواجهتها؟

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن سبب المجاهرة بالإلحاد هو التفسيرات المنافية للدين والمجافية للعقل، وكذلك المؤثرات الخارجية التي خلقت نوعًا من الاهتزاز في فكر الشباب.

وأضاف “توفيق”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعامل مع الإلحاد من أهم أولوياته هو التعليم والثقافة، مشيرًا إلى أنه رأى تصريح سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حرية الأديان بأن الدين متروك للمساحة بين العبد وربه لقوله تعالى: "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، وأنه لن يتم مواجهة هذا الشخص ومعاقبته، ويتم مواجهة الأمر بالفكر والوعي والتعليم والثقافة.

وأكد أنه يجب توعية الناس دينيًا في المحاضرات كما أن من يعتلي المنابر يجب أن يكونوا مؤهلين لذلك.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.